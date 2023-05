A22 – AUTOBRENNERO * EGNA: « DEMOLITO IL VECCHIO SOVRAPPASSO, INTERVENTO RECORD IN MENO DI DUE ORE »

17.50 - venerdì 5 maggio 2023

I lavori si sono svolti di notte per ridurre al minimo i disagi. Egna, demolito il vecchio sovrappasso. Intervento record in meno di due ore

Si chiude il cerchio dell’operazione che ha visto nascere due nuovi ponti gemelli.

Meno di due ore. Il vecchio sovrappasso autostradale nei pressi di Egna è stato demolito nella notte in un tempo record. Inferiore a quello necessario per varare, lo scorso settembre, la nuova opera che collega l’abitato di Egna con la zona industriale e la stazione ferroviaria. E tutto ciò nonostante si trattasse di un intervento delicato: pochi centimetri separavano infatti la struttura ad arco parabolico, che da qualche mese fa bella mostra di sé sopra l’autostrada, da quella ormai obsoleta. Per ridurre al minimo i disagi in A22 tutte le operazioni si sono svolte di notte: l’arteria è stata chiusa, a partire dalle 21.30, da Egna a San Michele all’Adige in direzione sud e da Trento nord a Egna in direzione nord.

Dopo la bonifica e i controlli con l’ausilio della Polizia Stradale, intorno alle 22 sono entrati in azione i sei demolitori che, sotto la supervisione attenta dei tecnici di Autobrennero cui è affidata la direzione dei lavori, hanno completato prima di mezzanotte l’operazione. A quel punto è entrato in scena il personale dei CSA (Centro per la sicurezza autostradale) di San Michele all’Adige e Bolzano per la bonifica e la pulizia dell’arteria. Un lavoro condotto in maniera certosina per oltre cinque ore che ha permesso di riconsegnare ai viaggiatori il tracciato perfettamente pulito già alle 5.20.

Con questo intervento si chiude il cerchio di un’operazione avviata nel 2022 con l’inaugurazione dei due ponti gemelli, uno sull’Adige e uno sull’autostrada e proseguita in marzo di quest’anno con l’abbattimento del vecchio ponte sul corso d’acqua. Le nuove opere sono state realizzate seguendo i più elevati standard di costruzione e ottemperando contemporaneamente all’esigenze del territorio e della viabilità. Percorsi ciclabili e pedonali completano i due manufatti che esprimono anche a una cifra estetica di pregio: due archi parabolici che dialogano tra di loro e con il paesaggio naturale circostante.