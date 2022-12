RAI 1 – “ IL MONDO CON GLI OCCHI DI OVERLAND “: « AFGHANISTAN E KAZAKISTAN (28/12) »

12.09 - martedì 27 dicembre 2022

Parte da Afghanistan e Kazakistan la nuova avventura firmata Overland, dal titolo “Il Mondo con gli occhi di Overland”, in onda da mercoledì 28 dicembre alle 23.40 su Rai 1. Il docu-travel prodotto da Rai Cultura torna, dopo oltre 35 anni di avventure televisive, con una nuova missione: stravolgere i preconcetti, radicati nella visione occidentale, su Paesi conosciuti solo per situazioni negative come guerre, catastrofi naturali, epidemie, terrorismo, corruzione e povertà. Dopo oltre 50 anni di esperienza in viaggi avventura, Beppe e Filippo Tenti del team di Overland si mettono in viaggio per scardinare questi stereotipi e scoprire realtà nascoste e inaspettate su itinerari spesso difficili e pericolosi.

Si comincia con il racconto delle bellezze naturali e culturali di Afghanistan e Kazakistan, dai Parchi Naturali ai Siti Unesco pressoché sconosciuti. Obiettivo anche sulla quotidianità delle popolazioni locali che apriranno le porte delle loro case, condividendo vicende e tradizioni. Impossibile, ovviamente, tralasciare i motivi per cui ogni Paese è stato al centro di eventi di importanza internazionale, ma sarà una piccola parte della lunga storia che costituisce l’anima di un luogo, fatta anche di eventi positivi e riconoscimenti. Nelle puntate successive, in onda giovedì 29, martedì 3 e mercoledì 4 gennaio, Beppe e Filippo Tenti visiteranno Siria, Congo e Nord Corea.