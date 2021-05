CANALE 5 – “ VERISSIMO“ * PUNTATA DEL 22 MAGGIO 2021, « GESSICA NOTARO, DAL BUIO ALLA RINASCITA » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

Ospite a Verissimo, sabato 22 maggio, Gessica Notaro si è raccontata a cuore aperto e ha ripercorso tutta la sua storia: dalla relazione tossica con Edson Tavares fino all’aggressione in cui è stata sfigurata e, ora, alla sua rinascita.

“Ora penso che io non sia mai stata innamorata di Edson, quello che ho vissuto non era amore, ma dipendenza affettiva”, ha detto la modella. Notaro ha ripercorso la storia con Tavares tra alti e bassi, tra ricatti psicologici e momenti in cui invece lui si mostrava affettuoso per riconquistarla, fino alla proposta di matrimonio.

“All’inizio ho detto sì. Poi ho pensato questo è l’uomo che mio padre vorrebbe vedere accanto a me per il resto della mia vita, e lì ho trovato la forza di lasciarlo, ma lui non ha accettato il no”, ha affermato Gessica. Tavares ha iniziato allora a perseguitarla: “Quando tornavo a casa la sera indossavo il casco integrale, me lo sentivo che mi avrebbe fatto questo, ma alla fine ho abbassato la guardia”.

Infine la modella ha ripercorso anche il tragico giorno dell’aggressione: “Dopo lavoro sono scesa dall’auto, tempo di prendere la borsa, lui è saltato fuori e mi ha fatto questo bel regalo”. E parlando della sua rinascita: “Oggi ho un occhio coperto, ma ci vedo più di prima”.

La modella ha subito, di recente, delle operazioni molto importanti: “Io dico che mi hanno slegato il sorriso, finalmente torno a vedere i miei lineamenti”.

