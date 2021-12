DEGASPERI (ONDA CIVICA) – INTERROGAZIONE * APSS TRENTINO: « LE GRAVI MANCANZE DELL’AZIENDA SANITARIA, NESSUN AUMENTO DELLA INDENNITÀ DI ESCLUSIVITÀ E ARRETRATI NON RETRIBUITI »

Seppur trascurato dall’attuale e dalle precedenti amministrazioni provinciali, il riordino della disciplina in materia sanitaria in Trentino appare sempre più un aspetto improcrastinabile. Il rinnovo del contratto collettivo provinciale per i dirigenti medici in Trentino è bloccato dall’ormai lontanissimo 2006. La Provincia Autonoma di Trento ha inoltre recentemente confermato che non intende procedere al pagamento degli arretrati per il triennio 2019-2021 per il comparto sanità danneggiando gli operatori che, fino al 2020 e con molta retorica, erano stati definiti «eroi» dai vertici della Provincia.

Va anche fatto presente che, con riferimento a quanto disposto dall’art. 1, co. 407, legge 178/2020, relativamente all’aumento dell’indennità di esclusività nella misura del 27% a decorrere dal 1° gennaio 2021 e a quanto disposto dalla Giunta Provinciale con la deliberazione n. 1714/2021 relativamente alla copertura degli oneri derivanti da tale aumento nonchè al parametro contrattuale di riferimento per il calcolo dell’indennità, ai dirigenti medici spetterebbe, ex-lege, un aumento della indennità di esclusività. Il suddetto aumento non è però ancora stato inserito nella busta paga dei dirigenti medici.

Ai primi di novembre del corrente anno l’Intersindacale dei dirigenti medici ha sollecitato l’azienda per i servizi sanitari al «pagamento immediato delle somme maturate, in base alla normativa sopra richiamata, a far data dal 1° gennaio 2021 ai dirigenti della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria del Servizio Sanitario Provinciale, oltre agli interessi maturati e maturandi su dette somme». Tale aumento corrisponderebbe ad un + 27% sulla voce stipendiale. La mancata retribuzione appare irrispettosa nonchè illegittima considerando che, a ben 12 mesi di distanza dall’attivazione dell’obbligo di legge, l’azienda sanitaria non lo ha ancora applicato l’aumento, penalizzando di molto i dirigenti medici rispetto al resto d’Italia.