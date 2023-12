CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * « BRUMOTTI DOCUMENTA LO SPACCIO IN PIENO CENTRO A TORINO, MA LA POLIZIA MUNICIPALE SI DEFILA »

16.37 - giovedì 21 dicembre 2023

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) va in onda l’inchiesta di Vittorio Brumotti sullo spaccio a Torino. L’inviato del tg satirico di Antonio Ricci ha documentato nel quartiere Barriera di Milano decine di pusher che spacciano giorno e notte, anche davanti alle forze dell’ordine. Brumotti espone il problema all’agente della polizia municipale in pattuglia e, per evitare che la situazione degeneri, gli chiede la cortesia di restare a presidiare la zona. Ma lui si defila dicendo: «Sono da solo. Il mio superiore mi ha detto di fare quello che devo fare. Voi potete chiedere aiuto anche alle altre forze di polizia».Quindi la troupe di Striscia si sposta al Parco Sempione, dove scova un’enorme base dello spaccio a cielo aperto. Insieme a Brumotti interviene la polizia, che smantella la base dove erano nascosti, oltre alla droga, grandi quantità di soldi, armi e documenti rubati.

Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).