EDICOLA 25/5/2024 – RASSEGNA STAMPA GIORNALI TRENTO * PRIME PAGINE QUOTIDIANI OGGI – “L’ADIGE” / “IL T” » (2 PDF ORIGINALI)

23.31 - venerdì 24 maggio 2024

Riceviamo e pubblichiamo le prime pagine dei tre quotidiani in edicola oggi in provincia di Trento, “l’Adige” ed “Il T”.

La tipografia del “Corriere del Trentino” è in sciopero e oggi sabato 25 il giornale non sarà in edicola.

In collaborazione con gli editori, Sie (Società iniziative editoriali) e Fondazione Synthesis ed i direttori Pierluigi Depentori e Simone Casalini.

==============================

TRENTO – LIVE “PIAZZA DUOMO H24”

Cam – Clicca QUI per la diretta video Hd da Piazza Duomo Trento” (streaming by Opinione)

===============================