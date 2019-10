CANALE 5 – ” EUROGAMES ” * LE SQUADRE PROTAGONISTE: « PARMA (ITALIA) / BERLINO (GERMANIA) / CRETA (GRECIA) / JANóW LUBELSKI (POLONIA) / NOVOSIBIRSK (RUSSIA) / JACA (SPAGNA) »

Giovedì 17 ottobre in prima serata su Canale 5 quinto appuntamento con Eurogames, la grande sfida tra nazioni europee, tratto dal format Jeux Sans Frontières.

Al timone Ilary Blasi con Alvin. A supervisionare sulla regolarità dei giochi sei arbitri guidati da Jury Chechi.

Le squadre protagoniste di questa puntata che si sfideranno nelle nove prove sono: Parma (Italia); Berlino (Germania); Creta (Grecia); Janów Lubelski (Polonia); Novosibirsk (Russia); Jaca (Spagna).

Tra i sei giochi nuovi di questa puntata la Divina Commedia: Dante e Virgilio verranno traghettati da Caronte all’Inferno, attraverseranno il Purgatorio per raggiungere Beatrice, con la quale Dante risalirà fino al Paradiso. Vince chi completerà il percorso nel minor tempo.

Quali squadre decideranno di giocare il jolly in questa prova per raddoppiare il proprio punteggio?

Appuntamento fisso, invece, con il classico Fil Rouge (la cui classifica finale verrà svelata solo prima del gioco finale), il Pallodromo (una palla trasparente dentro la quale i concorrenti dovranno correre e affrontare un percorso a ostacoli) e il Muro dei campioni (una parete di 13 metri, inclinata a 32 gradi, da scalare unicamente con la forza delle braccia).

La radio partner del programma è R101.

Il programma avrà anche un racconto parallelo online: sul web (www.mediasetplay.it), sull’applicazione App Mediaset Play e sui profili social ufficiali (Instagram – Facebook – Twitter: @MediasetPlay) sarà possibile accedere a contenuti inediti, curiosità, foto, backstage.

I diritti del format “Jeux sans frontières” sono detenuti dal gruppo internazionale Banijay. In Italia l’adattamento del formato è prodotto da Nonpanic Banijay per Mediaset con il titolo “Eurogames”.