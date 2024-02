SMI TRENTINO * WELFARE: « DIPARTIMENTO SANITÀ PAT, UN PLAUSO PER AVERE MANTENUTO INALTERATE LE RISORSE DI MISSIONE “1” E “6” »

18.03 - mercoledì 14 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

SMI, sindacato trentino dei settori dirigenza medica, specialistica ambulatoriale interna, medici coordinatori di RSA e medici di medicina generale, plaude allo sforzo fatto dalla Provincia, e nello specifico del Dipartimento sanità, nel mantenere inalterate, se non aumentate, le risorse relativamente alla Missione 1 e alla Missione 6 del Pnrr che ci interessano direttamente.

In relazione alle richieste fatte dai Confederali di CGIL,CISL e UIL del Trentino, con i quesiti relativi “alle funzioni di medicina e assistenza territoriale che verranno portate dentro queste strutture per migliorare i servizi sul territorio” rispondiamo che i Sindacati che si occupano delle materie specifiche, già ora sanno, o dovrebbero sapere da tempo, come verranno implementate.Senza doverlo chiedere alla Provincia di Trento.

E’ della scorsa settimana la conclusione dei contratti nazionali della Specialistica ambulatoria interna e della Medicina generale, a Roma, dove vengono gettate le basi, la gestione, l’organizzazione di questo personale, e la remunerazione relativa per questi settori, all’interno delle Case di Comunità. Le linee guida delle Case stesse invece arrivano dalla conclusione del Gruppo di lavoro sulle Case di Comunità hub, fatto a Roma in Agenas,organo tecnico del Governo, in riferimento anche al DM77.

Come tutti gli addetti ai lavori sanno, nel Gruppo di lavoro che ha concluso i lavori una settimana fa, ha collaborato anche un trentino: il Coordinatore nazionale SMI per la Telemedicina e per l’implementazione di tutto il personale medico e sanitario all’interno delle Case hub.

Consigliamo i tre Confederali, quindi, di attendere il passaggio in Conferenza Regioni e la prossima pubblicazione di Monitor per avere risposte certe ai loro desiderata. Noi, come Medicina generale, siamo soddisfatti delle proposte che abbiamo già implementato a Roma e che, a breve, cercheremo di concludere in Trentino con l’Assessore Tonina.

*

Dottor Nicola Paoli

Segretario SMI Trentino