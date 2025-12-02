Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

RAI 2 * “UN UOMO SOPRA LA LEGGE” – 03/12 (21.20) : «LIAM NEESON EX MARINE PROTEGGE BAMBINO MESSICANO, FUGA DAL CARTELLO DELLA DROGA VERSO CHICAGO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
13.57 - martedì 2 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
È Liam Neeson il protagonista del film d’azione “Un uomo sopra la legge”, diretto da Robert Lorenz, in onda mercoledì 3 dicembre alle 21.20 su Rai 2.

L’ex marine Jim Hanson non ha ancora superato il recente lutto della moglie e tutto ciò che desidera è passare il resto dei suoi giorni nel suo piccolo ranch al confine tra Arizona e Messico e dedicarsi all’allevamento di bestiame.

Una mattina, Jim assiste alla fuga del piccolo Miguel e di sua madre Rosa, che stanno attraversando illegalmente il confine inseguiti da una gang di assassini del cartello della droga.

Rosa viene gravemente ferita e, prima di morire, affida suo figlio proprio a Jim implorandolo di portarlo dalla sua famiglia a Chicago.

Nel cast anche Katheryn Winnick, Jacob Perez, Juan Pablo Raba, Teresa Ruiz.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.