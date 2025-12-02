RAINEWS24 * “BASTA LA SALUTE” – 03/12 (13.40) : «HIV STABILE IN ITALIA MA 40% ARRIVA CON AIDS CONCLAMATO, ALLARME PEDIATRI PER TABLET NEI BAMBINI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

13.50 - martedì 2 dicembre 2025

Il punto sulla diffusione in Italia di Hiv e malattie sessualmente trasmesse. Lo fa il direttore scientifico dell’Ospedale Spallanzani di Roma, Enrico Girardi, a “Basta la Salute”, il settimanale di medicina e sanità a cura di Gerardo D’Amico in onda mercoledì 3 dicembre alle 13.40 e 21.40 su Rainews24.

Se le infezioni da Hiv sono stabili rispetto all’anno passato, preoccupa che il 40% arrivi in ospedale con i sintomi della malattia, quindi con Aids conclamato. E, vista la lunga latenza del retrovirus Hiv, per anni quella persona ha potuto trasmettere l’infezione ad altri.

In trasmissione si parla delle nuove terapie iniettive, e presto orali, che proteggono da due a sei mesi, mantenendo il virus confinato nei “santuari” del sistema immunitario, come congelato: e se non è rilevabile con il test sul sangue, non si trasmette.

Comportamenti sessuali consapevoli della propria e della salute del partner, la Prep, terapia pre-esposizione per soggetti a rischio, l’uso del preservativo che evita la trasmissione di questa ed altre patologie, dalle epatiti alla sifilide alla gonorrea all’Herpes: queste le basi per proteggersi.

In sommario anche l’allarme della Società Italiana di Pediatria per la lunga esposizione quotidiana di bambini anche piccolissimi a tablet e giochi elettronici: sono sei su dieci tra uno e sei anni.

Con la Pet è possibile vedere il danno anche fisico al loro cervello, e la pediatra del Bambino Gesù di Roma, Elena Bozzola, elenca inoltre le ricadute psico affettive e cognitive. Si va dai disturbi del sonno alla mancata socializzazione, alla ripetizione di comportamenti mutuati dai videogiochi a problemi con l’alimentazione.

Il cardiologo del San Raffaele di Roma Massimo Volpe parla, invece, della Rete Cardiologica nazionale, 17 Istituti impegnati nel progetto CVrisk-it che sta selezionando 30mila pazienti da seguire per un anno, con esami diagnostici e valutazioni a distanza, per monitorare la loro situazione cardiocircolatoria applicando i più avanzati modelli di predizione del rischio cardiaco.

La pillola contro le fake news è dedicata ai cosiddetti “grani antichi”, ne parla la direttrice di Nutrizione dell’Istituto Superiore di Sanità Laura Rossi.

Per la salute degli animali, il veterinario romano Valerio Di Marzio parla dell’influenza di cani e soprattutto gatti.

