REGIONE VENETO* : «DAVID DI DONATELLO 2026: TRE PRODUZIONI REGIONALI NELLE SHORTLIST DELLE CATEGORIE TECNICHE»

20.00 - mercoledì 4 febbraio 2026

L’assessore alla Cultura della Regione del Veneto, Valeria Mantovan, esprime grande soddisfazione e orgoglio per il risultato ottenuto da tre titoli sostenuti dalla Veneto Film Commission con il contributo della Regione del Veneto, selezionati nelle shortlist delle categorie tecniche dei Premi David di Donatello 2026.

“È un risultato che ci rende particolarmente felici— dichiara l’assessore Mantovan — perché conferma la qualità delle produzioni che nascono e crescono in Veneto anche grazie al sostegno pubblico regionale, nonché la vitalità e la credibilità del sistema audiovisivo veneto a livello nazionale”.

Tra i titoli selezionati, Primavera, diretto da Damiano Michieletto, è quello che ha raccolto il maggior consenso in assoluto nelle shortlist, con otto menzioni in diverse categorie tecniche e artistiche.

Seguono: Duse di Pietro Marcello, presente in sette shortlist e Le città di pianura, diretto da Francesco Sossai, con cinque menzioni.

“Questi riconoscimenti — conclude Mantovan — dimostrano come gli investimenti della Regione del Veneto nel cinema e nell’audiovisivo siano una scelta strategica e lungimirante, capace di valorizzare il talento, promuovere il territorio e sostenere opere che sanno distinguersi per qualità artistica e forza narrativa.

E il riscontro del pubblico nelle sale lo ha dimostrato ampiamente.

Mi congratulo con le produzioni, gli autori e tutti i professionisti coinvolti per l’importante traguardo raggiunto.

A tutti voi rivolgo un caloroso in bocca al lupo, augurandovi di poter competere con successo per il premio finale dei David di Donatello, le cui candidature ufficiali saranno annunciate nel marzo prossimo”.