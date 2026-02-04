FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «ROMA: PESCHIAROLI-MOCCI, BENE SCALA PEDONALE PER ACCESSO ISOLA FARNESE. VALUTARE ACCESSO DA VICOLO FORMELLESE»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
ROMA: PESCHIAROLI-MOCCI, BENE SCALA PEDONALE PER ACCESSO ISOLA FARNESE. VALUTARE ACCESSO DA VICOLO FORMELLESE
“Seppur con ragguardevole ritardo, bene il montaggio della scala per il passaggio pedonale temporaneo dei residenti del borgo di Isola Farnese. Ora occorre trovare urgentemente una soluzione per un percorso alternativo carrabile, perchè molti cittadini hanno necessità di spostarsi con i propri mezzi. Per questo oltre al passaggio in via Prato della corte, chiediamo che si valuti anche un accesso al borgo da vicolo formellese”.
Lo dichiarano in una nota i consiglieri di Forza Italia del XV Municipio Stefano Peschiaroli e Giuseppe Mocci.