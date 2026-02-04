FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «ROGOREDO. DE CORATO (FDI), MAI AVUTO DUBBI SU COMPORTAMENTO CORRETTO DELLE FORZE DELL’ORDINE»

15.15 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Dall’autopsia del ragazzo che ha sparato a un poliziotto a Rogoredo è emerso che il giovane è stato colpito da 25 metri. Questo, insieme ad altri dati, confermano la legittima difesa del poliziotto che ha dovuto sparare data la situazione di pericolo che si era venuta a creare.

Non ho mai avuto alcun dubbio sul comportamento del servitore dello stato e senza alcuna esitazione continuo a schierarmi dalla parte degli uomini in divisa, senza se e senza ma.

Rivolgo la mia solidarietà e vicinanza anche alle quattro guardie giurate dell’UOPI alle quali è stato notificato proprio oggi un vergognoso avviso di garanzia, appreso a mezzo stampa. Una vicenda che dovrebbe farci riflettere tutti sulla necessità di dare più tutele alle forze dell’ordine che ogni giorno proteggono le nostre vite”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.