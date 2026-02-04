PAB – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * «CONVEGNO SULLE COMPETENZE SOCIO-EMOTIVE: FOCUS SULL’INNOVAZIONE SCOLASTICA»

15.10 - mercoledì 4 febbraio 2026

La Direzione Istruzione e Formazione italiana organizza un convegno dedicato alle competenze socio-emotive non cognitive e trasversali, intese come dimensione fondamentale di una scuola capace di innovare, di includere e orientare al futuro. Il convegno, al quale sarà presente il vicepresidente e assessore all’Istruzione Marco Galateo, è in programma

mercoledì 11 febbraio,

dalle ore 14:30,

all’Eurac Research,

in viale Druso 1, a Bolzano.

I relatori attesi sono Damiano Previtali, presidente del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, Tommaso Agasisti, docente presso il Dipartimento di Ingegneria gestionale del Politecnico di Milano, Antonella Brighi, preside della Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano.

I relatori dialogheranno in un panel di discussione con la dirigente scolastica Francesca Maganzi, con Demis Basso, docente presso la Libera Università di Bolzano, e con Dina Iannotti, dottoranda di ricerca presso la stessa università.

La moderazione sarà a cura di Paolo Mazzucato, responsabile della sede Rai di Bolzano.