REGIONE TOSCANA * :«IL PRESIDENTE EUGENIO GIANI RIVOLGE LE CONGRATULAZIONI A GIUSEPPE B. COMMISSO, NUOVO PRESIDENTE DELLA FIORENTINA.»

18.00 - sabato 31 gennaio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Congratulazioni di Eugenio Giani a Giuseppe B. Commisso, nuovo presidente della Fiorentina.

Il figlio dell’imprenditore italo/americano scomparso il 16 gennaio scorso a New York a 76 anni succede al padre nell’incarico alla guida del club viola e la sua nomina è stata decisa dal Consiglio di Amministrazione della società che si è riunito oggi a Firenze.

“A Giuseppe B. Commisso – dichiara il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – vanno i più sentiti auguri di buon lavoro, nella convinzione che saprà rappresentare nel modo migliore ed in uno spirito di continuità con quanto già fatto dal padre i valori e l’eredità storica e sportiva della Fiorentina, contribuendo ad accrescere quel patrimonio di passioni e affetto condiviso da tutti coloro che hanno a cuore le sorti della squadra viola.”