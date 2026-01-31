FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «GIUSTIZIA: SILVESTRO (FI), APPREZZAMENTO PER LA RELAZIONE DELLA PRESIDENTE COVELLI»

17.55 - sabato 31 gennaio 2026

Giustizia: Silvestro (FI), apprezzamento per la relazione della presidente Covelli

“L’apertura dell’anno giudiziario a Napoli è stata un momento di grande valore istituzionale. La relazione della presidente della Corte d’Appello, Maria Rosaria Covelli, ha offerto spunti di riflessione seri e concreti sullo stato della giustizia e sulle sfide che il sistema è chiamato ad affrontare”.

Lo dichiara il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro durante la cerimonia inaugurale dell’anno giudiziario di Napoli. “Dalle nuove tecnologie applicate ai processi, al tema del sovraffollamento carcerario, fino alla necessità di rafforzare il dialogo tra le istituzioni: sono questioni centrali che meritano attenzione e risposte equilibrate, nel rispetto dei diritti e delle regole”.