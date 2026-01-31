M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «RAI, M5S: CERNO SCELGA TRA RAI E FANGO CONTRO SERVIZIO PUBBLICO»

17.40 - sabato 31 gennaio 2026

Il Movimento 5 Stelle attacca duramente Tommaso Cerno e Maurizio Gasparri sulla questione delle presunte chat manipolate riguardanti la trasmissione Report.

“Le chat pubblicate da Tommaso Cerno sul Giornale sarebbero state manipolate. Lo ha messo nero su bianco Sigfrido Ranucci in un post sui social, che ha peraltro evidenziato che è stato tolto il riferimento all’ex agente segreto Marco Mancini, un tentativo chiaro di costruire un attacco ad arte contro Report.

Cerno continua la sua campagna di delegittimazione mentre incassa soldi pubblici dalla Rai. Non è libertà di stampa: è cialtroneria, manipolazione e falsificazione dei fatti, come già accaduto con il caso Bellavia.

Deve scegliere tra continuare a collaborare con la Rai e sparare fango contro di essa.

Poi c’è l’immancabile Maurizio Gasparri. A lui abbiamo poco da dire, se non che invece di dare lezioni di morale, dovrebbe spiegare i suoi rapporti con Iginio Di Mambro, uomo vicino a Licio Gelli e indicato come finanziatore della strage di Bologna, prima della sua nomina a sottosegretario all’Interno, e chiarire perché ha ricoperto la presidenza di una società di cybersicurezza israeliana senza comunicarlo al Senato.

Gasparri e Cerno giocano a fare i moralizzatori, ma con soldi pubblici in tasca e manipolazioni continue. Ma non si vergognano nemmeno un po’?”, hanno dichiarato gli esponenti M5S in commissione di vigilanza Rai.