FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «TAJANI CHIAMA BONOMO, MADRE CHE HA INTERROTTO LE CURE PER PARTORIRE AL PASCALE. MARTUSCIELLO: “GESTO CHE PARLA DI UMANITÀ E SPERANZA”»

TAJANI CHIAMA BONOMO, MADRE CHE HA INTERROTTO LE CURE PER PARTORIRE AL PASCALE. MARTUSCIELLO: “GESTO CHE PARLA DI UMANITÀ E SPERANZA”

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha telefonato ad Antonella Bonomo, la giovane donna napoletana che ha scelto di interrompere temporaneamente le cure oncologiche per portare a termine la gravidanza e dare alla luce il figlio. Bonomo ha partorito nei giorni scorsi all’Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli, dove è stata seguita nel delicato percorso clinico.

A commentare il gesto è Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. “La telefonata di Antonio Tajani non mi meraviglia affatto. Tajani è un padre prima ancora che un uomo politico. La sua umanità si è manifestata a Crans Montana come in ogni altra occasione della sua vita pubblica e privata”.

“Questo gesto – aggiunge Martusciello – ha un valore che va oltre la vicinanza personale. È un messaggio di speranza per le tante donne che affrontano la malattia e che hanno bisogno di intravedere una luce in fondo al tunnel”.

“La storia di Antonella, che ha scelto la vita anche nella sofferenza, è una storia che commuove e parla a tutto il Paese. È giusto che le istituzioni sappiano essere vicine con discrezione, rispetto e profonda umanità”, conclude il leader degli azzurri campani.