REGIONE EMILIA-ROMAGNA * :«LA CULTURA CELEBRA IL 177° ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA»

L’Emilia-Romagna celebra il 177esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Romana con “La Repubblica Romana dal Risorgimento al cuore dell’Europa del XXI secolo. In Romagna le radici della nostra Costituzione”.

L’appuntamento è nella città romagnola dalle ore 11, con la deposizione della corona al monumento di Aurelio Saffi e, a seguire, l’incontro nella Sala del Consiglio provinciale.

Lectio magistralis di Michele Finelli, docente dell’Università di Roma 3 e presidente nazionale Associazione Mazziniana Italiana.

I giorni che cambiarono il destino dell’Italia, i giorni che tracciarono il percorso verso l’unificazione.

Dal 9 febbraio al 4 luglio 1849 la Repubblica Romana è stata la vicenda più memorabile del Risorgimento, nata sulla spinta dei moti del 1848 in Europa e che ebbe il suo fulcro operativo e ideale in Romagna.

Fu governata da un triumvirato composto da Carlo Armellini, Giuseppe Mazzini e Aurelio Saffi.

Organizzata in collaborazione con la Provincia di Forlì-Cesena e i Comuni di Forlì, Cesena e Ravenna, l’iniziativa è in programma a Forlì lunedì 9 febbraio, a partire dalle ore 11 con la deposizione della corona al monumento di Aurelio Saffi in piazza Saffi.

A seguire, nella Sala del Consiglio provinciale, i saluti di Gessica Allegni, assessora regionale alla Cultura, del sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, del sindaco di Cesena e presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca, e del vicesindaco del Comune di Ravenna, Eugenio Fusignani.

L’intervento del presidente Michele de Pascale precede la lectio magistralis “La Repubblica Romana oggi” di Michele Finelli, docente dell’Università di Roma 3 e presidente nazionale Associazione Mazziniana Italiana.