PD – PARTITO DEMOCRATICO: «LA VITTORIA DIMOSTRA CHE L’ESTREMA DESTRA NON È IMBATTIBILE»

11.01 - lunedì 9 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Antonio Seguro stravince le presidenziali in Portogallo, sconfiggendo gli estremisti di Chega. I portoghesi confermano la scelta europeista e democratica.

Congratulazioni al Partito Socialista che torna a vincere e dimostra che l’estrema destra non è imbattibile. E non si batte rincorrendola sul suo terreno, ma portandola su quello dove sta più scomoda: la questione sociale, i bisogni delle persone. Dal Portogallo arriva un bel segnale di speranza.

