MILANO CORTINA 2026 * : «ALL SET FOR THE LIGHTING OF THE OLYMPIC CAULDRONS LIVE»

11.01 - venerdì 6 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

**TUTTO PRONTO PER L’ACCENSIONE DEI BRACIERI OLIMPICI DI MILANO CORTINA 2026 IN DIRETTA**

**Saranno accesi questa sera alle 22:30 in due location pubbliche iconiche: l’Arco della Pace a Milano e Piazza Dibona a Cortina d’Ampezzo**

Milano, 6 febbraio 2026 – Un’opportunità unica per vivere uno dei momenti più iconici e simbolici della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali: oggi, a Milano e Cortina d’Ampezzo, sarà possibile assistere di persona all’accensione dei Bracieri Olimpici di Milano Cortina 2026.

Durante la Cerimonia, le due fiaccole saranno accese in due città diverse – Milano e Cortina d’Ampezzo – per la prima volta nella storia dei Giochi. Questo gesto incarna lo spirito dei Giochi Milano Cortina 2026, un evento distribuito pensato per unire regioni e comunità attraverso lo sport.

L’accensione dei Bracieri, prevista per le 22:30, sarà il momento culminante e finale della Staffetta della Fiamma Olimpica, dopo 63 giorni attraverso l’Italia, e segnerà anche l’inizio ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali.

I bracieri sono collocati in due luoghi pubblici altamente simbolici: l’Arco della Pace a Milano e Piazza Dibona a Cortina d’Ampezzo, permettendo a cittadini e visitatori di vivere questo momento storico in prima persona.

Il design del Braciere è un tributo al sole, fonte primaria di vita, energia e rinnovamento, e richiama il genio di Leonardo da Vinci attraverso i suoi famosi Nodi: intrecci geometrici che simboleggiano l’armonia tra natura e ingegno umano, e rafforzano il legame con Milano, città che simboleggia creatività e innovazione.

All’interno, la Fiamma Olimpica è ospitata in un contenitore di vetro e metallo e utilizza effetti scenici sostenibili, progettati per garantire la massima sicurezza negli spazi pubblici: nessun materiale che cade, basso rumore e minime emissioni di fumo.

Dal 7 febbraio, il Braciere dell’Arco della Pace a Milano ospiterà anche un evento quotidiano aperto a cittadini e visitatori: uno spettacolo coinvolgente della durata di 3-5 minuti, che si terrà ogni ora dalle 17:00 alle 23:00, fino allo spegnimento della Fiamma Olimpica il 22 febbraio. Lo spettacolo sarà accompagnato dalle musiche di Roberto Cacciapaglia.