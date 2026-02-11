PD – PARTITO DEMOCRATICO: «VIOLENZA DONNE: LA CONFERENZA DELLE DEMOCRATICHE ADERISCE ALLA MOBILITAZIONE CONTRO IL PDL BONGIORNO»

15.30 - mercoledì 11 febbraio 2026

La Conferenza nazionale delle Donne Democratiche aderisce alla mobilitazione permanente promossa dai Centri antiviolenza e dalle associazioni femministe in tutta Italia contro la proposta di legge Bongiorno, che azzera e riscrive il testo votato alla Camera all’unanimità, e per una legge sulla violenza sessuale fondata su un principio semplice e inderogabile: senza consenso è stupro. Quella proposta snatura l’impianto giuridico e culturale indicato dalla Convenzione di Istanbul e ignora quanto già consolidato nella giurisprudenza: il consenso della donna è la condizione minima dell’autodeterminazione. Spostare l’asse su ambiguità, “zone grigie” e presunzioni significa aumentare il rischio di impunità, alimentare stereotipi, scaricare sulle donne l’onere di provare la violenza e indebolire gli strumenti di prevenzione e contrasto alla violenza maschile sulle donne.

La voce dei Centri antiviolenza è la più autentica, perché racconta le sofferenze patite, gli ostacoli, i pregiudizi che ancora oggi attraversano denunce, processi, percorsi di uscita dalla violenza. A loro va tutto il nostro sostegno, politico e pubblico. Con loro saremo in piazza in ogni occasione, perché il “patto” e il voto unanime espresso alla Camera sul consenso non possono essere traditi senza conseguenze. Solo sì è sì. Tutto il resto è arretramento, è insicurezza, è un messaggio pericoloso alle ragazze e alle donne.

A partire dalla mobilitazione territoriale del 15 febbraio, faremo rumore. La violenza non è un destino e non accetteremo alcun provvedimento che riporti indietro la libertà, la sicurezza e l’autodeterminazione delle donne e delle ragazze. Un abbraccio e un grazie a tutte coloro che, in queste ore, stanno organizzando protesta e proposta: siamo con voi, e non ci fermeremo.