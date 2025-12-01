FI – FORZA ITALIA * SENATO: «PIETRANGELI. DAMIANI (FI): ITALIA PERDE UN’ICONA DEL TENNIS »

18.01 - lunedì 1 dicembre 2025

“Con la scomparsa di Nicola Pietrangeli, l’Italia perde un’icona che ha fatto grande il tennis italiano nel mondo. Pietrangeli, con la sua classe e il suo talento, è stato un orgoglio nazionale e un esempio positivo per intere generazioni. Con lui se ne va un pezzo della nostra storia sportiva, ma il suo nome resterà sempre legato alle pagine più belle del tennis. Ai suoi familiari esprimo il mio più sincero e profondo cordoglio”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Dario Damiani.