News immediate,
non mediate!
OPINIONMIX

FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «ROMA: LEONI, VANDALIZZAZIONE SINAGOGA È ATTACCO A TUTTI NOI. GESTO CODARDO DI ODIO DA CONDANNARE CON FORZA»

18.00 - lunedì 1 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Roma: Leoni, vandalizzazione Sinagoga è attacco a tutti noi. Gesto codardo di odio da condannare con forza

“L’atto vandalico contro la sinagoga di Monteverde, a Roma, è un episodio gravissimo. Vandalizzare un luogo di culto non ha nulla a che vedere con la causa del popolo palestinese: è un gesto di odio, codardo e antisemita, che va condannato con forza. Il clima di violenza, intolleranza e antisemitismo che si sta diffondendo, purtroppo, sempre di più, è inaccettabile e pericoloso. Va fermato subito, prima che degeneri ulteriormente. Nessuna causa può trasformarsi nel pretesto per diffondere odio, alimentare discriminazioni o riportare alla luce i fantasmi più bui del passato. Serve una presa di posizione chiara da parte di tutti: tollerare, minimizzare o giustificare questi gesti significa legittimarli. E noi non lo permetteremo. A nome di Forza Italia Giovani esprimo piena solidarietà alla Comunità Ebraica di Roma”.

Lo dichiara in una nota Simone Leoni, segretario nazionale di Forza Italia Giovani.

