FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «SENATO. PELLEGRINO (FDI): PREMIO ‘ECCELLENZA DEL TERRITORIO’ A CHI HA SALVATO VITE»

“Questo premio ha l’obiettivo di riconoscere il coraggio e porgere un sentito ringraziamento a persone di grande valore ma poco note al pubblico, che si sono distinte per azioni meritevoli nel nostro territorio.

Le onorificenze che consegniamo oggi sono intrise di orgoglio e affetto, perché si tratta di tre persone che hanno salvato delle vite intervenendo tempestivamente per la sicurezza e l’ordine pubblico.

Si tratta del vice ispettore della Polizia di Stato Marco Neri e l’agente scelto Francesco D’Onofrio, che in seguito all’esplosione di una pompa di benzina a Villa Gordiani hanno scongiurato conseguenze drammatiche per i cittadini, evacuando la zona e mettendo in salvo le persone coinvolte, il tutto rimanendo anche gravemente ustionati.

E poi c’è un’altra azione eroica, quella della ex canionista e surfista Cristina Ceccarelli, che con grande sprezzo del pericolo e sfidando i cavalloni, ha portato in salvo una donna che si era tuffata in mare ad Ostia insieme al suo cane e l’amica che a sua volta si era buttata in acqua per cercare di recuperarli.

Esempi straordinari, che vogliamo diffondere sui social, per rispondere in concreto a chi ha usato il telefonino per riprendere queste tragedie in corso, piuttosto che preoccuparsi di chiamare soccorsi.

Sono orgogliosa di questi tre grandi eroi, che hanno dimostrato la parte più bella dell’Italia, quella che mette il bene e la sicurezza degli altri davanti a tutto”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, responsabile nazionale del dipartimento Vittime del partito durante la presentazione del “Premio Eccellenza del Territorio a servizio della vita”, svoltasi oggi in Senato su sua iniziativa.