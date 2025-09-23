COMMISSIONE EUROPEA * ASSEMBLEA GENERALE NAZIONI UNITE: «I MEMBRI DEL COLLEGIO AFFRONTANO CONFLITTI E MINACCE CLIMATICHE»

16.08 - martedì 23 settembre 2025

Assemblea generale delle Nazioni Unite: i membri del collegio affrontano conflitti e minacce climatiche

Oggi la Presidente Ursula von der Leyen e l’Alta rappresentante/Vicepresidente Kaja Kallas partecipano all’apertura dell’Assemblea generale, insieme al presidente del Consiglio europeo António Costa. Prenderanno parte anche all’evento “Restoring Childhood and Humanity – Advancing Peace in Ukraine through the Return of Ukrainian Children”, organizzato da Ucraina e Canada. La Presidente pronuncerà un discorso, che sarà disponibile su EBS.

La Vicepresidente esecutiva Teresa Ribera parteciperà al dialogo ad alto livello sulle soluzioni per la pianificazione della transizione da parte di attori non statali.

Nel pomeriggio l’Alta rappresentante/Vicepresidente Kallas parteciperà alle riunioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull’Ucraina e il Medio Oriente. Parlerà con la stampa alle 15:45 circa, ora locale (ore 21:45 ora italiana). È possibile seguire le sue dichiarazioni alla stampa su EBS.

La Commissaria Dubravka Šuica terrà un discorso di apertura all’evento “The Humanitarian, Development and Peace Nexus: Milestones in Strengthening Multilateral Partnerships for Sustainable Impact and the SDGs”, organizzato dal programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo.

La Commissaria Hadja Lahbib prenderà parte all’evento ministeriale collaterale “Protecting journalists in Gaza”. Ospiterà l’evento “Reforming for Impact: Delivering better outcomes for people through a Fit-for-Purpose Aid System“, organizzato congiuntamente dall’UE, dalla Svezia, dal Regno Unito, dall’Arabia Saudita, dall’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari e dalla Costa Rica. Parteciperà inoltre all’evento ad alto livello “Protected – the inspirational and operational power of International Humanitarian law” e alla riunione ministeriale del gruppo consultivo ad hoc delle Nazioni Unite su Haiti.

Il Commissario Wopke Hoekstra prenderà parte al dialogo ad alto livello su soluzioni per la decarbonizzazione industriale.

Il Commissario Jozef Síkela parteciperà all’evento collaterale “Full Speed Ahead: A Global Partnership to Eliminate Violence against Women & Girls“, organizzato dall’UE, dalle Nazioni Unite e dall’Unione africana per celebrare i successi della prima fase dell’iniziativa Spotlight.

I principali interventi di ieri dei membri del collegio includono i discorsi della Presidente al Global Renewables Summit e alla conferenza internazionale ad alto livello sulla soluzione dei due Stati. La Vicepresidente esecutiva Ribera ha tenuto un discorso di chiusura dal titolo “The opportunity case for acceleration” alla NYC Climate Week. È possibile guardare il discorso online. L’Alta rappresentante Kallas ha presieduto l’incontro informale dei ministri degli esteri dell’UE. È possibile leggere le dichiarazioni complete della conferenza stampa online. L’Alta rappresentante Kallas ha inoltre rilasciato una dichiarazione durante la riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla violazione dello spazio aereo dell’Estonia. La dichiarazione è disponibile a questo link. La Commissaria Šuica ha preso parte all’incontro annuale della piattaforma per le donne leader dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il Commissario Hoekstra ha partecipato al dialogo ad alto livello su soluzioni per l’adattamento ai cambiamenti climatici. Il discorso è disponibile qui. In una riunione con il Direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il Commissario Síkela ha annunciato un nuovo sostegno finanziario dell’UE del valore di 40 milioni di € alla piattaforma dell’Organizzazione mondiale della sanità per rafforzare i sistemi sanitari e promuovere l’assistenza sanitaria di base, il Partenariato UE-OMS per la copertura sanitaria universale. La Commissaria Lahbib ha pronunciato un discorso a nome dell’UE alla riunione ad alto livello dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite in occasione del 30o anniversario della quarta conferenza mondiale sulle donne. Il discorso è disponibile a questo link.