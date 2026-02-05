PAB – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * «OLIMPIADI INVERNALI: 200 AUTISTI E 66 BUS PER I TRASPORTI»

11.30 - giovedì 5 febbraio 2026

Nelle settimane dei Giochi Olimpici Invernali, per favorire la mobilità sostenibile e garantire il miglior servizio possibile sia ai tifosi delle Olimpiadi, le cui gare di biathlon saranno disputate ad Anterselva, sia a tutti gli altri utenti, la Provincia autonoma di Bolzano si è attivata per creare un servizio di trasporto aggiuntivo.

L’obiettivo che persegue la Provincia è chiaro: “Mobilità per tutti significa organizzare un servizio chiaro e accessibile, con mezzi dedicati e shuttle per chi ha esigenze specifiche, così che il pubblico possa raggiungere Anterselva in modo semplice e ordinato, mantenendo pienamente operativo il servizio per i pendolari”, sottolinea l’assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider.

Oltre all’usuale servizio per viaggiatori e pendolari, circoleranno in quest’ottica 66 autobus aggiuntivi e 10 shuttle che consentono anche alle persone con disabilità di recarsi ad assistere alle gare, mentre la copertura del servizio durante i giorni di gara sarà garantita da oltre 200 autisti accreditati.

Kronplatz Mobility, che cura il sistema di trasporti pubblici nella regione centrale della Val Pusteria, ha ottenuto l’appalto per gestire il trasporto dedicato agli spettatori in possesso di biglietto diretti alle gare olimpiche ad Anterselva, con un piano operativo costruito per garantire flussi ordinati e un’esperienza di viaggio semplice.

La filiera del servizio è del tutto locale, con subappalto ad aziende altoatesine, tra cui Holzer, Pizzinini, KSM e SASA SpA.

Inoltre, sono stati predisposti un eventuale servizio di rimozione mezzi bus e ulteriori misure di sicurezza e di presidio alle fermate delle linee.

Il tutto in costante coordinamento operativo, grazie al raccordo con la Fondazione Milano Cortina per quanto concerne logistica, parcheggi e accrediti, con il fine di garantire una viabilità fluida, dall’arrivo agli impianti al deflusso in uscita.