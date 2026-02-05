Popular tags:
LEGA * CAMERA: «DDL PMI: TOCCALINI (LEGA), “BENE OK A MIO ODG SU IPERAMMORTAMENTO. APRIRE PRESTO ALMENO AI PAESI G7″»

11.30 - giovedì 5 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Ddl PMI: Toccalini (Lega), “Bene ok a mio Odg su iperammortamento. Aprire presto almeno ai paesi G7”Roma, 5 feb. – “Ringrazio il governo per aver accolto il mio ordine del giorno: è necessario cancellare la norma che limita l’iperammortamento ai beni Made in UE il prima possibile. Bene l’apertura almeno ai Paesi del G7: sbloccherà il mercato italiano e porterà importanti investimenti per le nostre aziende”. Così il deputato della Lega Luca Toccalini.Ufficio Stampa Lega Camera

