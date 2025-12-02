PAB – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * «FORMATI 31 NUOVI REVISORI COOPERATIVI CON DIPLOMI A TRENTO»

11.01 - martedì 2 dicembre 2025

TRENTO (USP). Il primo dicembre, 31 nuove revisore e nuovi revisori cooperativi hanno concluso la propria formazione di diversi mesi.

Durante la cerimonia conclusiva della sesta edizione del corso per revisori cooperativi che si è svolta a Trento, hanno ricevuto il diploma 12 professionisti dall’Alto Adige e 19 dal Trentino.

L’iniziativa è stata realizzata grazie alla stretta collaborazione tra le strutture amministrative delle Province autonome di Trento e Bolzano, le associazioni di rappresentanza – Federazione Trentina della Cooperazione, Raiffeisenverband Südtirol, Coopbund Alto Adige Südtirol, Cooperdolomiti – Cooperazione Autonoma Dolomiti, e AGCI – Associazione Generale Cooperative Italiane Alto Adige/Südtirol e gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto e di Bolzano.

Durante il percorso, articolato su 90 ore di lezione, i partecipanti hanno potuto acquisire e applicare conoscenze cruciali per l’attività di revisione.

Durante il periodo estivo, candidate e candidati hanno completato la loro preparazione affiancando un revisore esperto in una revisione cooperativa.

Il percorso formativo ha impegnato complessivamente 34 professioniste e professionisti, provenienti da diverse realtà: personale delle associazioni di rappresentanza, dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti ai rispettivi OrdiniProfessionali di Trento e di Bolzano e altre figure professionali interessate all’ottenimento dell’abilitazione.

Le professioniste e i professionisti che hanno superato con successo la prova scritta e orale saranno adesso iscritti all’albo unico nazionale dei revisori cooperativi.

Il corso dovrebbe consentire di soddisfare l’elevata domanda di revisore e revisori.

“Grazie all’attività di revisione attraverso personale qualificato verranno ulteriormente potenziate la qualità e la trasparenza nel settore”, questo un obiettivo fondamentale del corso di formazione secondo Manuela Paulmichl, direttrice dell’Ufficio per la cooperazione della Provincia di Bolzano.

Prima della consegna dei diplomi, sono intervenuti Rosmarie Pamer, assessora con delega alle Cooperative e Volontariato della Provincia di Bolzano, e Mario Tonina, assessore alla Salute, Politiche sociali e Cooperazione della Provincia di Trento.

“Trasparenza, competenza e fiducia sono elementi fondamentali per cooperative solide e orientate al futuro. Con il loro diploma, le nuove revisore e i nuovi revisori contribuiscono in modo significativo alla qualità e all’affidabilità del mondo cooperativo”, ha commentato l’assessora Pamer.

“La consegna dei diplomi ai nuovi revisori cooperativi – sottolinea l’assessore Tonina – rappresenta un momento importante per valorizzare le competenze e la professionalità all’interno del nostro sistema cooperativo. Grazie al percorso formativo, unito all’esperienza pratica affiancata dai revisori esperti, i partecipanti sono ora pronti a contribuire in modo concreto alla crescita sostenibile, alla trasparenza e al buon governo delle cooperative, rafforzando un settore che da sempre è cuore dell’economia e della comunità trentina e altoatesina”.

Hanno preso la parola anche Loretta Zanon, presidente della Commissione regionale per gli enti cooperativi, Alessandro Ceschi, direttore generale della Cooperazione Trentina, Herbert von Leon, presidente di Raiffeisenverband Südtirol, e Raffaella Ferrai, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Trento e Rovereto.

“In qualità di revisore e revisori cooperativi, i partecipanti al corso contribuiranno in modo determinante alla stabilità, trasparenza e allo sviluppo sostenibile delle imprese cooperative”, ha affermato il presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bolzano, Karl Florian: “Il loro impegno professionale rafforza la fiducia delle socie e dei soci nonché della collettività, favorendo così lo sviluppo futuro del settore cooperativo”.