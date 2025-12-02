Popular tags:
FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «+++ RPT CON ORARIO CORRETTO +++++ CAMERA, DOMANI ALLE13 PRESENTAZIONE LIBRO “SAN ZENO MAGGIORE A VERONA. LA TORRE E IL PALAZZO ABBAZIALE”, CON ON. BOSCAINI»

11.01 - martedì 2 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Camera, Camera, Domani alle13 presentazione libro “San Zeno Maggiore a Verona. La torre e il Palazzo abbaziale”, con on. Boscaini

“San Zeno Maggiore a Verona. La torre e il Palazzo abbaziale”, il libro curato dai docenti Fabio Coden e Silvia d’Ambrosio, del Dipartimento Cultura e Civiltà dell’Università di Verona, sarà presentato domani 3 dicembre alle ore 13 presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, a Roma.

L’evento è organizzato dalla deputata On. Paola Boscaini: con la parlamentare e i due curatori, interverranno l’abate di San Zeno monsignor Giovanni Ballarini; la professoressa Maria Clara Rossi, che è referente della Rettrice per la valorizzazione delle attività culturali dell’Università degli Studi di Verona, il direttore del Dipartimento Culture e Civiltà prof. Paolo De Paolis e il dott. Sergio Di Stefano, direttore editoriale di Silviana Editoriale.

Il volume, promosso dall’Abbazia di San Zeno e finanziato dalla Fondazione Banca Popolare di Verona, è una monografia di 650 pagine che ripercorre attraverso immagini e 26 saggi articolati le vicende del Palazzo e della sua iconica Torre, creando un ponte tra la memoria storica e la forma attuale di questo complesso che nel corso del Medioevo fu testimone della presenza di vari imperatori.

Il progetto editoriale è stato avviato nel 2023 nella convinzione, maturata contestualmente ai restauri iniziati nel 2021 e da pochi mesi conclusi, che fosse giunto il momento di tornare ad indagare in maniera analitica l’edificio. Il libro, che è stato tradotto anche in lingua inglese, sarà distribuito in 30 Paesi del mondo.

