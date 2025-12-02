PD – PARTITO DEMOCRATICO: «LA PERLA, MORI (PD): CHIUSURA POSITIVA DELLA VERTENZA VITTORIA CHE PORTA LA FIRMA DELLE DONNE»

11.00 - martedì 2 dicembre 2025

“Le Perline”, operaie de La Perla che in questi mesi hanno lottato per salvare la dignità e la bellezza del proprio lavoro, hanno vinto la loro battaglia.

La chiusura positiva della vertenza La Perla è una vittoria che porta la firma delle donne: delle lavoratrici che non hanno mai arretrato, delle sindacaliste che hanno guidato una battaglia tenace, delle maestranze che hanno difeso fino all’ultimo la dignità del lavoro e il valore di una produzione di qualità unica nel Paese.

Una vittoria di tutte noi che le abbiamo sostenute e abbracciate. Hanno dimostrato che quando si tiene il punto insieme e ci si tiene strette intorno a valori condivisi, anche le crisi più profonde possono trovare una soluzione giusta.

Questo esito è un po’ un riscatto e una rinascita frutto di una forza collettiva che con il supporto delle istituzioni ha saputo tenere unito un patrimonio di competenze, cultura del lavoro e responsabilità sociale.

Oggi festeggiamo un risultato che riguarda tutta l’Emilia-Romagna e l’Italia. La prova che la buona occupazione si difende con il coraggio, l’intelligenza e la determinazione delle persone.

Ora questo patrimonio va accompagnato con visione, investimenti e rispetto. Buon lavoro “Perline”.