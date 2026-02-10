PAB – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * «APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO DI FORMAZIONE PER TATUATORI E PIERCER»

11.40 - martedì 10 febbraio 2026

Ogni anno vengono organizzati corsi di formazione per ottenere l’abilitazione igienico sanitaria a svolgere la professione da tatuatori e piercer. Il superamento di questo corso è un requisito indispensabile per ottenere l’autorizzazione a praticare tatuaggi e piercing.

Il corso non prevede l’insegnamento di tecniche pratiche di tatuaggio o piercing. L’attenzione è rivolta alle misure igieniche e comportamentali previste dalla legge e agli standard di sicurezza. La partecipazione è obbligatoria anche per chi offre servizi di trucco permanente. Anche gli orafi e gli argentieri iscritti alla Camera di commercio, così come altri professionisti, necessitano di questa autorizzazione, a meno che si limitino ad applicare esclusivamente gioielli monouso per orecchie confezionati e sterili con le apposite pinze.

Il prossimo corso in lingua tedesca si terrà da aprile a giugno, mentre quello in lingua italiana è previsto per il periodo da settembre a novembre. Il corso ha una durata di 30 ore; per lo svolgimento sono necessarie almeno dieci iscrizioni. I requisiti di accesso sono un diploma di scuola secondaria di primo grado o equivalente e un’età minima di 18 anni.

Le iscrizioni ai corsi in lingua tedesca sono aperte fino al 22 marzo.

Ulteriori informazioni sui requisiti, sui documenti necessari e sull’iscrizione sono disponibili sul sito web della rete civica altoatesina CIVIS alla voce “Corso di formazione per esercenti le attività di tatuaggio e piercing”.