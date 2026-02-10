FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «GIORNATA DEL RICORDO: NEVI (FI), “MEMORIA E VERITÀ CONTRO OGNI NEGAZIONISMO”»

11.40 - martedì 10 febbraio 2026

Giornata del Ricordo: Nevi (FI), “Memoria e verità contro ogni negazionismo”

«Nel Giorno del Ricordo rendiamo omaggio alle migliaia di italiani innocenti vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Una tragedia troppo a lungo taciuta o minimizzata, che oggi deve essere finalmente riconosciuta nella sua piena verità storica». Lo dichiara Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, a margine della cerimonia del “Giorno del Ricordo” alla Camera dei deputati.

«Ricordare le foibe significa affermare con forza il valore della memoria condivisa e della condanna di ogni totalitarismo. Le violenze perpetrate ai danni delle popolazioni italiane dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia rappresentano una ferita profonda nella storia del nostro Paese e dell’Europa. La memoria è un dovere civile, soprattutto verso le giovani generazioni, perché solo dalla conoscenza della storia possono nascere rispetto, libertà e autentica riconciliazione».