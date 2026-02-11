M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «ROMA, AMATO (M5S): AULE CONTESTATE TORNINO A SCUOLA CAIROLI, OK NOTA MUNICIPIO»

12.03 - mercoledì 11 febbraio 2026

“Una buona notizia per la comunità scolastica del plesso Cairoli di Roma. Il Municipio I ha formalmente chiesto la restituzione di due aule che in passato erano state cedute al vicino Liceo Tacito. Una scelta che aveva generato una forte contestazione da parte delle famiglie e sulla quale avevo ritenuto doveroso intervenire anche con un’interrogazione parlamentare su segnalazione della consigliera m5s Federica Festa, che ringrazio.

Questo passaggio rappresenta un segnale importante e il riconoscimento delle ragioni portate avanti con determinazione, senso civico e rispetto da genitori e cittadini.

La Cairoli è una realtà educativa storica e di grande valore, punto di riferimento tra Prati e Trionfale, e merita di poter garantire spazi adeguati ai propri studenti.

Confido ora che il Ministero dell’Istruzione voglia accogliere l’indicazione del Municipio e assumere una decisione che tuteli pienamente il diritto allo studio dei bambini e il lavoro di un’intera comunità che in questi mesi ha dimostrato partecipazione, responsabilità e grande maturità”.

Così il deputato M5S Gaetano Amato.