M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «M5S: PER PUCCI GOVERNO RITROVA LOQUACITA’ PERSA PER GIORNALISTI MINACCIATI»

16.40 - domenica 8 febbraio 2026

“Meloni, Tajani e altri esponenti del governo si stanno stracciando le vesti per denunciare gravissime compressioni dei diritti e un clima di intimidazione e odio. Si sono indignati per le minacce dei disumani agenti Ice verso due giornalisti italiani? No, su quel fronte hanno perso le parole.

La loro commovente indignazione si è scatenata per la rinuncia alla conduzione di Sanremo da parte di Andrea Pucci. Evidentemente questo li ha portati a ritrovare loquacità e passione democratica.

Nel frattempo la Rai censura il sindacato interno, arrivano notizie della Cassa integrazione che si è impennata nel 2025, l’insicurezza accompagna le giornate di milioni di italiani, ma secondo i distrattori di massa del centrodestra il grande scandalo che attanaglia l’Italia è la rinuncia alla conduzione di Sanremo di un comico che veleggia su stereotipi e clichè che evidentemente fanno tanto ridere il governo Meloni”.

Così gli esponenti M5S in commissione di vigilanza Rai.