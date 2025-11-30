M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «BANCHE, CAPPELLETTI (M5S): MARATTIN MOLTO DISTRATTO DA ALMENO UN ANNO»

15.00 - domenica 30 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il deputato M5S Enrico Cappelletti ha dichiarato che leggere l’onorevole Marattin affermare che sullo scandalo bancario le opposizioni si sarebbero scatenate in proteste solo adesso che si è mossa la procura, fa molto ridere e denota il livello di attenzione di Marattin stesso.

Secondo Cappelletti, evidentemente nell’ultimo anno Marattin si è molto distratto e si è dedicato alla fondazione di partiti non pervenuti.

Se la sua attenzione è pari all’impegno in commissione alla Camera, si comprende perché si è perso decine di dichiarazioni del M5S sul tema.

Nei mesi scorsi il presidente Conte ha più volte denunciato quanto stava accadendo sotto gli occhi di tutti, pur in un clima di colpevole distrazione generale.

Da oltre un anno il M5S presenta interrogazioni, almeno una decina rimaste senza risposta, e denuncia un grave intreccio di rapporti opachi che coinvolgono in pieno anche la politica, in particolare il governo e la maggioranza.

Cappelletti ha ricordato anche al giornalista Marco Damilano che oggi in un articolo su Il Domani ha scritto di una colpevole inerzia delle opposizioni registrata fino a ora.