AVS – ALLEANZA VERDI SINISTRA: «BONELLI LANCIA ALLEANZA PER L’ITALIA: «È TEMPO DI UN PROGETTO POLITICO RESPONSABILE, PER UN’ITALIA UNA E INDIVISIBILE»»

14.10 - domenica 30 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

«Oggi lancio un appello chiaro: costruiamo un’Alleanza per l’Italia, un progetto politico aperto e responsabile che rimetta al centro un’Italia una e indivisibile. È tempo di un programma che parli di giustizia sociale, lotta alle diseguaglianze, clima, energia pulita, futuro delle nuove generazioni. Serve una visione che investa nella sanità pubblica, nella scuola, nella riconversione ecologica dell’economia e che dica con forza basta alla corsa al riarmo: ogni euro speso in armi è un euro tolto ai salari – tra i più bassi d’Europa – e ai servizi essenziali per milioni di famiglie.»

Così Angelo Bonelli, intervenendo al Consiglio Federale Nazionale di Europa Verde a Roma, che ha proseguito:

“Chi pensa di guardare al passato, o di rinchiudersi, sbaglia strada. Consegnare il Paese alla destra sarebbe una colpa storica. Il nostro compito è l’opposto: scrivere un programma comune, farlo vivere attraverso la partecipazione dei cittadini e delle cittadine. I Verdi, nell’Alleanza Verdi Sinistra, sono una forza del 7% e ci candidiamo ad essere forza di governo. Siamo cresciuti e questo ci chiede responsabilità e capacità di costruire consenso. Siamo parte di un cambiamento in corso e vogliamo contribuire con serietà e responsabilità alla definizione dell’Alleanza per l’Italia”.