FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «MILANO: DE BELLIS (FI), VIOLENZA IN CENTRO EPISODIO GRAVISSIMO, COMUNE INTERVENGA»

14.00 - domenica 30 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Milano: De Bellis (Fi), violenza in centro episodio gravissimo, Comune intervenga

“Il gravissimo episodio di violenza sessuale avvenuto questa notte nel centro storico di Milano, ai danni di una ragazza di 24 anni, ci colpisce nel profondo. E’ un gesto vile che richiama tutti, istituzioni e cittadini, a un impegno ancora più forte per la sicurezza e la tutela delle donne”. Così Filippo De Bellis, Responsabile Sicurezza di Fi Regione Lombardia.

“Il Governo ha già intrapreso azioni significative in questa direzione – aggiunge – Con il Piano Strategico Nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 2025-2027 sono stati stanziati oltre 90 milioni di euro per rafforzare la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio, garantendo un incremento del 20% dei posti disponibili rispetto al triennio precedente. Queste misure si inseriscono in un quadro normativo consolidato e prevedono non solo azioni di prevenzione e protezione, ma anche l’attivazione di un sistema di monitoraggio nazionale capace di raccogliere dati aggiornati e coordinare meglio gli interventi sul territorio”.

“Tuttavia, questo non basta – sottolinea – E’ necessario che anche il Comune intervenga, innanzitutto prevedendo un maggiore impegno della polizia locale, che ricordo, ha la qualifica di polizia giudiziaria. Solo a Milano operano 3.350 agenti di Polizia Locale, tutti alle dirette dipendenze del Sindaco. Nonostante ciò, la giunta Sala impiega durante le ore notturne appena 12 pattuglie, per un totale di 36 agenti: l’1% del personale disponibile. Oltre a questo è fondamentale prevedere un potenziamento della videosorveglianza e l’introduzione di sistemi di illuminazione smart nelle zone più critiche della movida. Infine, si può ipotizzare la stipula di accordi di collaborazione con la sicurezza privata dei locali, così da garantire un presidio costante e un intervento tempestivo, nonché prevedere dei protocolli operativi che consentano un’azione coordinata tra le forze dell’ordine e i servizi sanitari, affinché ogni vittima possa ricevere una rapida assistenza”, conclude.