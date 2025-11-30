LEGA * CAMERA: «DOSSIERAGGIO, IEZZI (LEGA): DE RAHO VOLEVA QUERELARMI PER AVER DETTO COME STANNO LE COSE, SERVE RISPETTO»

14.00 - domenica 30 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Dossieraggio, Iezzi (Lega): de Raho voleva querelarmi per aver detto come stanno le cose, serve rispetto

Roma, 30 nov. – “Oggi la stampa conferma episodi inquietanti che coinvolgono Cafiero de Raho attorno ad un piano contro la Lega. Lo stesso Cafiero de Raho che non molto tempo fa annunciava una querela contro di me per il solo fatto di aver detto esattamente come stavano i fatti, confermati purtroppo anche oggi. Su una cosa sono d’accordo con il vicepresidente della commissione parlamentare antimafia. In politica serve correttezza e rispetto. Mi auguro che anche chi avrebbe dovuto garantirlo allora, vigilando per tutelare le istituzioni, sia in grado di dimostrarlo oggi”.

Lo dichiara il deputato della Lega Igor Iezzi.

__________

Ufficio stampa Lega Camera