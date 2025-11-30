LEGA * SENATO: «DOSSIER: CANTALAMESSA (LEGA), VICENDA INQUIETANTE, ISTITUZIONI A RISCHIO, ANDREMO AVANTI A INDAGARE»

14.00 - domenica 30 novembre 2025

Roma, 30 nov. – “Ciò che è emerso in queste ore sulla stampa e ciò che si sospettava da tempo, è un quadro inquietante di dossieraggio politico contro la Lega, dove chi dovrebbe tutelare le istituzioni e la loro integrità, lavora invece per minarne le fondamenta. È il caso dei coinvolti, il finanziere indagato Pasquale Striano e l’ex procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho, attualmente parlamentare 5Stelle e vicepresidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle mafie. Quali sono gli altri mandanti? Chi ha portato avanti un comportamento del genere può continuare a mantenere il ruolo che ha? Grazie anche al lavoro fatto in Commissione avremo presto un quadro d’insieme dal quale emergeranno le enormi responsabilità di chi non solo ha attaccato la Lega ma ha messo a rischio le istituzioni”.

Così in una nota il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa.