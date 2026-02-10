FI – FORZA ITALIA * ROSSELLO, «MARINA BERLUSCONI INCISIVA E CHIARA. HA CORAGGIO E ESPRIME VALORI E IDEALI SENZA INCERTEZZE”»

18.46 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Fi, Rossello: Marina Berlusconi incisiva e chiara. Ha coraggio e esprime valori e ideali senza incertezze”

“Marina Berlusconi incisiva, chiara e mirata. Ha trasparenza e coraggio ed esprime valori e ideali senza incertezze e inutili giri di parole. Marina Berlusconi come sempre si esprime con testa e cuore. La sua intervista non arriva a caso, ma è instancabilmente chiara, dietro le sue parole ci sono pensiero, riflessioni e valutazioni, che partono da Forza Italia, e vanno oltre al mondo di Forza Italia, ma partono proprio da quel mondo che è il suo. Inespugnabile come il nome Berlusconi”.

Lo dichiara in una nota Cristina Rossello, deputata di Forza Italia e Segretario Cittadino di Forza Italia Milano all’indomani dell’importante raduno dei comitati cittadini per il Si’ tenutosi per dare il via al lavoro capillare sul territorio di Milano a favore del referendum.

“Valori liberali, attenzione all’economia e alle imprese, sintesi geopolitica, conoscenza della società reale fanno di lei persona di grande preparazione e perseveranza. Un valore aggiunto a cominciare dalla campagna per una giustizia riformata, evoluta e trasformata, tenendo conto dei cambiamenti sociali che impongono rapidi adeguamenti. Come imprenditrice non credo ci siano tanti che possano insegnarle”, aggiunge.

“Ha espresso opinioni politiche del tutto condivise e condivisibili. Sempre e in ogni momento io sarò al suo fianco. E’ una numero 1. E la stoffa e’ di prima qualità”, conclude.