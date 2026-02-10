FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «DIGITALE. TESTA (FDI): GOVERNO MELONI IMPEGNATO NEL RAFFORZARE NOSTRA SOVRANITÀ TECNOLOGICA»

18.45 - martedì 10 febbraio 2026

“Rafforzare la nostra sovranità digitale significa dotarsi di strumenti, competenze e modelli che consentano all’Italia di essere un attore e non un semplice fruitore delle trasformazioni in atto. La firma della ‘Dichiarazione per la sovranità digitale europea’ da parte del Governo Meloni lo scorso novembre, insieme agli altri Stati membri dell’UE e l’intensificarsi di una collaborazione sulle tecnologie e sulla formazione, sono senza dubbio elementi determinanti per ridurre le dipendenze extra- europee nel settore del digitale.

Per Fratelli d’Italia e il nostro governo, garantire al nostro Paese una maggiore autonomia è una priorità vitale, e per far questo occorre continuare a percorrere tre direttrici fondamentali: rafforzare le competenze e la formazione specialistica del capitale umano, valorizzare le tecnologie open source e gli investimenti in start-up innovative ed intensificare la sinergia tra Stato, mondo della ricerca e grandi gruppi nazionali, conseguendo così una maggiore interoperabilità ed un maggior controllo sulle infrastrutture digitali”.

Lo ha detto Guerino Testa, deputato di Fratelli d’Italia e segretario in commissione Finanze, durante il convegno “Un sistema di alleanze per l’autonomia strategica”, che si è tenuto oggi in Sala Matteotti, alla Camera dei deputati. L’evento, promosso dall’Onorevole Testa, ha affrontato il macro-tema della sovranità digitale e dell’autonomia tecnologica del Paese.

Moderato da Ylenia Totino, il confronto ha avuto come linee guida la valorizzazione delle competenze, la formazione specialistica e l’integrazione dell’open source. Nel primo panel, sono intervenuti Luisa Franchina, Presidente dell’Associazione Italiana Esperti Infrastrutture Critiche; Giulio Covassi, CEO di Kiratech, società del Gruppo Maggioli; Cecilia Colasanti, CIO di ISTAT; Stefano Tomasini, Direttore Generale del Ministero dell’Economia e delle Finanze; Giorgio Roncolato, Direttore Sistemi Informativi dell’AULSS 9 Scaligera; Francesco Sofia, Direttore Sistemi informativi di AGEA. Pier Giorgio Bianchi, CEO di Talents Venture ha presentato uno loro studio mirato sul settore.

Nel secondo panel sono intervenuti Igor Kranjec, Segretario Generale di AssoCISO; Ivan Monti, CISO di Ansaldo Energia; Francesca Nuti, Head of National Institutional Affairs di TIM; Antonio Capobianco, CEO di Fata Informatica; Maurizio Nasso, CEO di Olidata; Ivano Cortinovis, CIO di D-Orbit.