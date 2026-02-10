Popular tags:
News immediate,
non mediate!
OPINIONMIX

M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «TURISMO: LOREFICE (M5S), AL SUD SPOT INVECE DI SOLUZIONI»

18.40 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

“Mentre Calabria, Sicilia e Sardegna affrontano emergenze reali e drammatiche, il ministro Santanchè risponde con 5 milioni di euro destinati a campagne di promozione e narrazione turistica. In queste tre regioni non manca certo il racconto giusto: mancano risposte giuste da parte del Governo.

Il turismo non si tutela con gli spot, ma mettendo in sicurezza i territori attraverso interventi strutturali e tempestivi. Il danno subito dalle popolazioni messe in ginocchio dal ciclone Harry è ben più grave di qualunque presunto ‘danno di immagine'”.

Lo afferma il senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.

