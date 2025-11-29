FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «UNIBO RFIUTA IL CORSO CON MASIELLO. TASSINARI (FI): “SCELTA INCOMPRENSIBILE. FORZE ARMATE PRESIDIO DELLA REPUBBLICA”»

19.30 - sabato 29 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

UNIBO RFIUTA IL CORSO CON MASIELLO. TASSINARI (FI): “SCELTA INCOMPRENSIBILE. FORZE ARMATE PRESIDIO DELLA REPUBBLICA”

“È davvero incomprensibile come l’università di Bologna abbia scelto di non collaborare con l’Esercito decidendo dinon attivare un corso di filosofia per giovani ufficiali. Condivido le parole del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini che, non solo si è fatta portavoce della delusione del generale Masiello, ma accende un faro su un tema centrale dei nostri tempi: la Difesa. Aggiungo che l’Esercito e le forze armate rappresentano un presidio irrinunciabile dell’architettura istituzionale della nostra Repubblica. A loro la mia totale solidarietà”. Lo dice Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e coordinatrice regionale azzurra in Emilia-Romagna.