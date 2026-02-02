COMUNE DI BOLZANO * «LA POLIZIA LOCALE RECUPERA UNA BICICLETTA RUBATA, IL LADRO FUGGE ABBANDONANDO ACCETTA E MAZZA»

13.20 - lunedì 2 febbraio 2026

L’intervento sul territorio ha permesso di restituire una bicicletta appena rubata alla legittima proprietaria.

Nella notte tra sabato e domenica scorsa, agenti della Polizia Locale di Bolzano, durante un normale controllo del territorio in via Palermo, hanno notato un uomo sospetto spingere una bicicletta a pedalata assistita grigio antracite con la ruota anteriore sollevata e bloccata con catena e lucchetto.

Alla richiesta di chiarimenti, l’uomo di origini magrebine, ha abbandonato il velocipede e si è dato alla fuga, perdendo durante la corsa un’accetta e una mazza.

La bicicletta è stata recuperata e temporaneamente depositata presso il Comando di via Galilei, per poi essere restituita alla legittima proprietaria che ne aveva denunciato il furto.

Sono in corso ulteriori indagini per identificare il responsabile, anche con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza.

Il Comando della Polizia Locale sottolinea come la costante presenza sul territorio sia fondamentale per prevenire e per reprimere reati predatori.