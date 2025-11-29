PD – PARTITO DEMOCRATICO: «BANCHE: MISIANI (PD), BASTA AMBIGUITÀ, GIORGETTI CHIARISCA SUBITO IN PARLAMENTO»

19.30 - sabato 29 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Le notizie pubblicate oggi evidenziano un quadro estremamente preoccupante sull’operazione MPS-Mediobanca. L’inchiesta della Procura di Milano descrive una gestione opaca della vendita della quota pubblica di MPS, con contatti, pressioni e interferenze che sembrano aver orientato l’operazione verso una cordata gradita al governo Meloni. Le intercettazioni riportate indicano un coinvolgimento anomalo del ministero dell’Economia e del Tesoro, che avrebbe favorito un gruppo di investitori selezionati e condizionato la stessa governance della banca.

Non siamo di fronte a una normale operazione di mercato, ma a una vicenda che mette seriamente in discussione la trasparenza delle istituzioni e la correttezza delle procedure con cui lo Stato gestisce asset di interesse nazionale. È esattamente ciò che avevamo denunciato nei mesi scorsi in Parlamento e sugli organi di informazione: un interventismo politico piegato a logiche di parte e di potere, anziché alla tutela della concorrenza e dell’interesse pubblico.

La magistratura proseguirà il proprio lavoro, ma sul piano politico non può esserci alcuna ambiguità. Il ministro Giorgetti venga subito in Parlamento e riferisca con la massima chiarezza e completezza su ogni passaggio dell’operazione. Il Paese ha diritto di sapere perché e come una vicenda così delicata sia stata condotta fuori da ogni trasparenza.