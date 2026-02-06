FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «SICUREZZA, DAVIDE BERGAMINI (FORZA ITALIA): “PIÙ STRUMENTI PER PREVENIRE LA VIOLENZA E PIÙ TUTELE PER CHI DIFENDE I CITTADINI”»

10.25 - venerdì 6 febbraio 2026

Sicurezza, Davide Bergamini (Forza Italia): “Più strumenti per prevenire la violenza e più tutele per chi difende i cittadini”

“Il decreto sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri introduce misure concrete che rafforzano la prevenzione, tutelano le forze dell’ordine e difendono i cittadini onesti.”

Lo afferma Davide Bergamini, deputato di Forza Italia.

“Tra le novità più importanti c’è la possibilità di fermo preventivo fino a 12 ore per gestire situazioni di rischio e prevenire episodi di violenza. Un intervento che punta a evitare che tensioni e comportamenti pericolosi degenerino in fatti gravi.”

“Il decreto rafforza inoltre le tutele legali per gli appartenenti alle forze dell’ordine durante il servizio e nell’esercizio delle proprie funzioni. Chi interviene per garantire la sicurezza non può essere lasciato solo. Le stesse garanzie vengono estese anche ai cittadini che agiscono in presenza di una legittima difesa.”

“Importante anche il contrasto ai reati che colpiscono la vita quotidiana delle persone, come il furto con destrezza, e l’introduzione di norme che tutelano maggiormente i cittadini onesti contro chi usa violenza o vive di illegalità.”

“Sul fronte delle armi improprie arriva una stretta sui coltelli, con il divieto di vendita ai minori e sanzioni penali per il possesso illecito. Misure necessarie per arginare un fenomeno sempre più diffuso tra i giovani.”

“Il decreto interviene anche contro le cosiddette ‘baby gang’ e i fenomeni di violenza giovanile, con strumenti più incisivi per prevenire e reprimere comportamenti che mettono a rischio la sicurezza urbana.”

“Forza Italia, insieme al Governo, dimostra ancora una volta di essere dalla parte degli uomini e delle donne in divisa e di tutti i cittadini che chiedono più sicurezza, legalità e rispetto delle regole.”

