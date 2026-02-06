FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «SICUREZZA, BALDELLI (FDI): “SCELTA CHIARA CONTRO VIOLENZA E ILLEGALITÀ”»

10.15 - venerdì 6 febbraio 2026

«Con l’approvazione del nuovo pacchetto sicurezza da parte del Consiglio dei Ministri, il Governo compie una scelta chiara e responsabile: rafforzare la presenza dello Stato e garantire tutela concreta ai cittadini onesti. Non annunci né slogan, ma un intervento organico che risponde a una richiesta diffusa e legittima di sicurezza, legalità e ordine».

«Le misure approvate rafforzano in modo strutturale gli strumenti di prevenzione e contrasto alla criminalità, riaffermando un principio semplice ma fondamentale: la libertà non è mai disgiunta dalla sicurezza. Dove lo Stato arretra, avanzano l’arbitrio e la paura. Dove lo Stato è presente, prevalgono diritti e convivenza civile».

«Tra i provvedimenti vi è la norma che l’automatismo dell’iscrizione nel registro degli indagati trasformato in una condanna anticipata, soprattutto sul piano mediatico, per donne e uomini che operano quotidianamente a tutela dei cittadini. Garantire serenità operativa a chi difende lo Stato significa rafforzare lo Stato stesso».

«Importante anche la stretta sul porto di coltelli e armi improprie, con sanzioni più severe, sequestri e conseguenze amministrative. Un segnale netto contro il dilagare della violenza, in particolare quella che coinvolge i più giovani, che non può essere minimizzata né giustificata».

«Il pacchetto sicurezza stabilizza inoltre la disciplina delle cosiddette zone rosse, rafforza prescrizioni e sanzioni in materia di ordine pubblico, colpisce con decisione le rapine agli sportelli automatici e introduce confische di beni e veicoli utilizzati per commettere reati. È una strategia coerente, che mette al centro la prevenzione, la responsabilità e la certezza delle regole».

«Questa è la differenza tra chi per anni ha negato o relativizzato i problemi e chi oggi sceglie di affrontarli con serietà. Noi scegliamo uno Stato giusto, autorevole e presente. Dalla parte di chi rispetta le regole, lavora onestamente e chiede solo di vivere libero e sicuro».