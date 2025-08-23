FARNESINA * CONFLITTI INTERNAZIONALI: «TAJANI AL TELEFONO CON MINISTRI ESTERI DI FRANCIA E GERMANIA, PER UCRAINA E GAZA»

20.54 - sabato 23 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha avuto oggi due conversazioni telefoniche in vista della videoconferenza che si terrà domani con i ministri del G7 in occasione del 24 agosto, giornata in cui l’Ucraina commemora la dichiarazione di indipendenza dall’URSS del 1991.

Con il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot e con il collega tedesco Johann Wadephul, il responsabile del ministero degli Affari esteri italiano ha confermato il sostegno del Governo di Roma al processo che dovrebbe portare al negoziato politico e diplomatico per una pace giusta e duratura in Ucraina. Per Tajani “è decisivo il coordinamento con Germania e Francia all’interno della Ue per avanzare speditamente verso una definizione delle garanzie di sicurezza da offrire all’Ucraina per raggiungere un accordo di pace”.

Il ministro Tajani ha anche confermato ai colleghi l’idea del governo italiano che in Medio Oriente bisogna arrivare urgentemente a una tregua a Gaza, con la liberazione degli ostaggi israeliani e un immediato soccorso alimentare e sanitario alla popolazione palestinese. Con i colleghi di Francia e Germania il ministro Tajani ha condiviso la posizione secondo cui nuovi insediamenti in Cisgiordania sono un serio ostacolo a una pace che Israele deve invece contribuire a costruire.