Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

FAILONI (ASSESSORE PAT) * ASCOLTO E CONFRONTO CON GLI AUTOCONCESSIONARI: «FOCUS SU INNOVAZIONE, FORMAZIONE E SEMPLIFICAZIONE»

18.55 - giovedì 7 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –
Oggi ho avuto il piacere di incontrare la categoria degli autoconcessionari di Confcommercio Trentino per un importante momento di ascolto e dialogo. Il settore rappresenta un nodo fondamentale per il commercio trentino e riguarda da vicino le trasformazioni che stanno coinvolgendo tutta l’economia: dalla transizione tecnologica, alle sfide legate alla formazione, fino alle semplificazioni necessarie per liberare le energie delle nostre imprese.

Ci siamo confrontati su temi concreti e sulle principali preoccupazioni degli operatori, con l’obiettivo comune di trovare risposte rapide e soluzioni condivise. Ho ribadito la mia disponibilità a rappresentare le esigenze del comparto e a lavorare in squadra con tutte le istituzioni, perché il dialogo tra imprese, scuola e amministrazione è decisivo per il futuro del Trentino. Ringrazio la presidente Camilla Girardi e tutti i partecipanti all’incontro per il clima costruttivo e la collaborazione. Fare squadra, oggi più che mai, è la chiave per affrontare le sfide che abbiamo davanti

